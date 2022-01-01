В Уватском районе туристов планируют привлекать охотой, рыбалкой и агротуризмом

| Фото: администрация Уватского района во ВКонтакте | Фото: администрация Уватского района во ВКонтакте

Охота, рыбалка, этнотуризм и агротуризм могут привлечь туристов в Уватский район. Такое мнение высказали участники заседания по развитию туризма - председатель комитета по туризму ТРО "Опора России" Виктория Голина, бизнесмены, представители культуры и спорта, главы сельских поселений и школьники, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Среди направлений, которые по мнению экспертов, могут привлечь туристов, охота и рыбалка, этнотуризм, история края, музеи, деревообрабатывающие, нефте- и газоперерабатывающие предприятия.

Особое внимание участники уделили развитию агротуризма. Для реализации проектов в этом направлении существуют программы государственной поддержки – выделяются гранты от 3 до 10 миллионов рублей. Также им были озвучены предложения по развитию промышленного, нефтяного и событийного туризма. Для создания пакетных туров сформируют рабочие группы в составе предпринимателей и представителей администрации. Запланирована совместная работа с турпредставителями Ханты-Мансийска, Тобольска и Тобольского района.