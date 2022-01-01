При пожаре в частном деревянном доме в Тюмени пострадавших нет

Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

При пожаре в частном одноэтажном двухквартирном жилом доме на ул. Красных Зорь в Тюмени пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

"Вызов поступил в 16 часов 39 минут. По оперативным данным площадь пожара составляет 50 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - отмечено в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовали 28 пожарных и семь единиц техники.

Евгений Бабенко