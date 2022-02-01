204 населенных пункта Тюменской области получили доступ в Интернет по программе УЦН

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Первый этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) завершился в Тюменской области. В деревне Решетникова Тюменского района подключили последнюю, 204-ю, точку доступа во Всемирную сеть. Теперь местные жители через wi-fi могут бесплатно выходить в Интернет. Кроме того, по предварительной заявке к этой точке доступа специалисты подключат любое домохозяйство населенного пункта.

1 февраля представители компании "Ростелеком", правительства региона и администрации Тюменского района вместе с журналистами посмотрели, как работает точка доступа в Интернет в деревне Решетникова и связались с одним из сел Тобольского района, который тоже стал участником проекта.

Как отметил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский, с 2015-го по 2021-й годы Интернет подключили в 204 населенных пунктах региона, где проживают около 70 тыс. человек. За это время построено почти 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Первая точка была подключена в Заводоуковском районе, последняя – в деревне Решетникова.

"В каждом населенном пункте установлена опора, на которую смонтирована точка wi-fi. Через нее со скоростью от 10 до 100 мегабит в секунду любой подключившийся может воспользоваться услугами Интернета бесплатно. Также есть возможность подключить свой дом к этой точке. Если посмотреть на столб, то виден технологический запас кабеля, который опускается, разрезается, ставится муфта и от нее уже подключается домохозяйство", - пояснил он.

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Отметим, при строительстве сетей связисты используют технологию воздушно-кабельного перехода, когда волоконно-оптические линии монтируются вдоль линий электропередач. Сам кабель - сверхпрочный и устойчивый к суровым погодным условиям. Разрешенная температура его эксплуатации колеблется от минус 60 до плюс 70 градусов, срок службы составляет 25 лет. Опоры с оборудованием устанавливаются вблизи социально значимых объектов — библиотек, детских садов, сельских клубов и школ.

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Появлению новых возможностей рады и сами местные жители. Так, жительница деревни Решетникова, мама четверых детей Елена Юсупова назвала это событие очень значимым для всей семьи.

"Особенно актуально это для молодежи и школьников, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. Многие работают онлайн. Я и сама пользуюсь Интернетом, поэтому очень рада появлению такой точки доступа", - поделилась она.

| Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Заместитель главы администрации Тюменского района Сергей Гейнц добавил, что участниками первого этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства в Тюменском районе стали 14 населенных пунктов. Теперь их жители могут пользоваться различными электронными сервисами.

"В такой сложный период, когда многие работают и учатся онлайн, доступ в Интернет становится востребованным. Мы рады, что у нас открываются такие точки доступа. Это позволяет жителям получать государственные услуги в электронном виде или, к примеру, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома", - сказал он.

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Впрочем, вслед за первым в Тюменской области уже стартовал второй этап реализации проекта. В него вошел 41 населенный пункт, в каждом из них проживают от 100 до 500 человек. Как рассказал заместитель директора областного департамента информатизации Станислав Логинов, их выбрали по итогам голосования, организованного Минцифрой РФ.

"Голосование проходило в ноябре 2021 года на портале государственных услуг. Наша квота составила 41 населенный пункт, и в 2022 году мы реализуем данный этап на территории юга области. В этом году изменился подход к предоставлению доступа к сети Интернет. Вместо коллективной точки доступа будут формироваться базовые станции подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G)", - пояснил он.

В Тюменской области остаются и населенные пункты, где до сих пор нет тех или иных услуг связи. Здесь планируется применять разные технологии, среди которых и волоконно-оптические линии связи.

"Мы на этом не останавливаемся и прорабатываем различные программы и мероприятия с операторами связи, чтобы улучшать качество оказания услуг на территории всех населенных пунктов", - подчеркнул Станислав Логинов.

Кроме того, в рамках региональных программ прорабатываются возможности подключения к сети Интернет деревень, где проживают менее 100 человек.

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева