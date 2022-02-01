Конкурс "Сказка в ладошках" в Ишиме обзавелся собственными конфетами

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Собственные конфеты в подарочной упаковке появились у ежегодного городского творческого конкурса "Сказка в ладошках" в Ишиме, который пройдет в 12 раз. На коробке изображена Рыба-кит, ее создал один из его участников прошлых лет, размещены название конкурса и информация о том, что Ишим – родина Конька-горбунка. Конфеты изготовила городская кондитерская фабрика.

"Каждый год стараемся привнести в конкурс что-то новое, интересное. Обычно творческое прикладное состязание собирает около 400 участников, каждому из которых вручаем подарок. В этом году 150 ребятам достанутся памятные конфеты", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заведующая музеем Ершова Надежда Проскурякова.

На 1 февраля на конкурс поступило более 30 объемных работ в номинацию "Саквояж любимых сказок" по мотивам произведений детских писателей-юбиляров 2022 года: Чуковского, Аксакова, Барто, Гофмана, братьев Гримм. Прием работ продлится до 24 февраля, приносить их можно в методический кабинет музея Петра Ершова. Лучшие из них разместят в Сказочной комнате музея.

Ишимским мастерам и мастерицам от пяти до 15 лет предлагают также создать кокошник, косоворотку с поясом, костюмы сибирских казаков и казачек, а также сшить и примерить на себя наряд любимого сказочного персонажа. Костюмы оценит специальная комиссия.

По словам Надежды Проскуряковой, награждение, если позволит эпидситуация, пройдет 6 марта, в день рождения великого сказочника Петра Ершова, в новом Дворце культуры. Возможно, праздник придется провести в два этапа, чтобы соблюсти санитарные требования.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (34551) 2-31-41.

Инна Кондрашкина