Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность на улицах Тюмени, где отключилось электроснабжение

| Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии | Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

Общественную безопасность на улицах Тюмени, где произошло отключение электроснабжения, обеспечивают сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба управления.

Кроме того, экипажи Росгвардии оперативно выезжают на охраняемые объекты, на которых при отключении электричества происходит аварийная сработка средств охраны, чтобы исключить возможность несанкционированного проникновения.

Напомним, аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, в том числе, помимо Заречных микрорайонов, район Тарманы, Мыс, произошло 1 февраля в 17 часов 52 минуты.