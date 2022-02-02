79 лет назад советские войска выиграли Сталинградскую битву

| Фото: rvio.histrf.ru | Фото: rvio.histrf.ru

2 февраля 1943 года советские войска выиграли Сталинградскую битву - одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Она завершилась капитуляцией крупной войсковой группировки.

Сражение делится на два периода: стратегическую оборонительную операцию (17 июля -18 ноября 1942 года) и наступательную операцию (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 года).

В ноябре 1942 года Иосиф Сталин утвердил план окружения Сталинградской группировки противника. Операция "Уран" предусматривала удары с плацдармов севернее (на Дону) и южнее (район Сарпинских озер) Сталинграда, прорвать оборону и осуществить охват противника по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону – Советский.

Второй этап операции предусматривал последовательное сжимание кольца и уничтожение окруженной группировки силами трех фронтов: Юго-Западного (генерал Николай Ватутин), Донского (генерал Константин Рокоссовский) и Сталинградского (генерал Андрей Ерёменко). Во фронтовые части были влиты свежие пополнения, а также дивизии, переданные из резерва Верховного главнокомандования, созданы большие запасы вооружения и боеприпасов.

Операция началась 19 ноября. Утром 23 ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же день части танкового корпуса Юго-Западного фронта и механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо окружения было замкнуто, в нем оказались части 6-й и 4-й танковой армий под командованием генерала Фридриха Паулюса.

24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев. Противник к этому моменту объединился в новую группу армий "Дон" во главе с генералом-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном. Попытка советских войск быстро ликвидировать группировку, сдавив ее со всех сторон, потерпела неудачу. Генштаб начал планомерную разработку новой операции "Кольцо".

Со своей стороны немецкое командование форсировало проведение операции "Зимняя гроза" (Wintergewitter) по деблокаде 6-й армии. Однако группировка противника, которая должна была совершить прорыв, завязла в боях под п. Верхне-Кумский и, потеряв более половины бронетехники, выдохлась.

Реализация плана операции "Кольцо" была поручена войскам Донского фронта. 8 января 1943 года командующему 6-й армии генералу Паулюсу был предъявлен ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к 10 часам 9 января, то все находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс ультиматум проигнорировал.

10 января советские войска перешли в наступление. 22 января был взят последний последний аэродром, через который осуществлялась связь 6-й армии с внешним миром. 26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям.

31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс.

2 февраля сложила оружие северная группа, которой командовал генерал Карл Штрекер.

В результате победы в Сталинградской битве Красной Армии удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества.