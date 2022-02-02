В Тюменской гордуме обсудят законы в сфере обращения с домашними животными

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с домашними животными обсудят в Тюменской городской думе 2 февраля. Об этом председатель гордумы Евгений Заболотный рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Совещание пройдет по инициативе депутата Госдумы Евгения Маркова, эту важнейшую тему обсудят представители законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней, эксперты, а также общественники.

"Вместе проведем анализ правоприменительной практики и обозначим предложения по изменению законодательства для решения в первую очередь проблемы животных без владельцев", - отметил Евгений Заболтный.

Председатель гордумы напомнил также, что в январе 2022 года Совет Госдумы Российской Федерации поручил создать рабочую группу по подготовке изменений в законодательство России, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.

"Рабочее совещание в Тюмени станет площадкой по обмену мнениями для внесения предложений в Госдуму по этой актуальной проблеме", - добавил он.

Посмотреть прямую трансляцию совещания можно на сайте Тюменской городской думы в 11 часов в разделе "Заседания онлайн". Также у тюменцев есть возможность внести свои предложения на сайте гордумы в разделе "Обращения граждан и организаций" - "Интернет-приемная".

Николай Ступников