13 временных пунктов принимают пациентов с ОРВИ в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ работают в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Медицинские работники проводят общий осмотр, при необходимости делают тест на COVID-19. Если результат положительный, лекарства выдают на месте. На фильтрах оказывают помощь взрослым и детям.

Адреса пунктов: школа № 43 (ул. Щербакова, 94); школа № 22 (ул. Садовая, 121); школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1); гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19); лицей № 81 (ул. Ватутина, 10б); школа № 63 (ул. Широтная, 181а); школа № 67 (ул. Домостроителей, 2а); школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а); школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116); Центр олимпийской подготовки "Дзюдо-центр" (ул. В. Гнаровской, 1); аудиторный корпус ТюмГМУ (ул. 50 лет Октября, 53а) – с 3 февраля ; Боровская средняя школа (Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Ленинградская, 7); Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва (р. п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1 стр.3, помещение 1).

Обратиться за помощью можно без предварительной записи с 8 до 20 часов. Если плохое самочувствие не связано с вирусной инфекцией, рекомендуется обратиться в поликлинику.