Житель Ялуторовска за стрельбу на улице проведет четыре года в колонии

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Мужчину, устроившего стрельбу в Ялуторовске, осудили на четыре года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2020 года пьяный мужчина устроил стрельбу из пистолета вблизи ресторанно-гостиничного комплекса "Ретро". Пуля попала одному из граждан в нижнюю челюсть. Вечером того же дня ялуторовчанин выстрелил в знакомого из Тюмени, причинив последнему черепно-мозговую травму.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Потерпевшему принес извинения и выплатил пострадавшему 30 тыс. рублей. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.