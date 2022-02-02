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Житель Ялуторовска за стрельбу на улице проведет четыре года в колонии

Происшествия, 15:43 02 февраля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Мужчину, устроившего стрельбу в Ялуторовске, осудили на четыре года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2020 года пьяный мужчина устроил стрельбу из пистолета вблизи ресторанно-гостиничного комплекса "Ретро". Пуля попала одному из граждан в нижнюю челюсть. Вечером того же дня ялуторовчанин выстрелил в знакомого из Тюмени, причинив последнему черепно-мозговую травму.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Потерпевшему принес извинения и выплатил пострадавшему 30 тыс. рублей. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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# стрельба , суд

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