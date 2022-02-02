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Пожар на базе отдыха "Боровое" в Тюменском районе ликвидирован

Происшествия, 15:59 02 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на базе отдыха "Боровое" ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На территории базы отдыха горел пункт проката зимнего снаряжения. Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 12 часов 18 минут.

К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем.

Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 30 человек от МЧС.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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