Пожар на базе отдыха "Боровое" в Тюменском районе ликвидирован
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар на базе отдыха "Боровое" ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
На территории базы отдыха горел пункт проката зимнего снаряжения. Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 12 часов 18 минут.
К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем.
Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 30 человек от МЧС.
Инна Пахомова