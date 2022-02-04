Тюменским школьникам предлагают создать виртуальный город в проекте "Мeta Tyumen"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

В онлайн-проект "META Tyumen" приглашает юных тюменцев в возрасте от 9 до 16 лет детский технопарк "Кванториум". С 7 по 11 февраля участникам проекта предстоит создать на платформе Minecraft процветающий зеленый город, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В городе будут размещаться здания администрации, больницы, электростанции, школы, а также найдется место для парковых зон и детского технопарка "Кванториум".

Параллельно с созданием города ребята займутся проектной деятельностью под руководством опытных педагогов технопарка и откроют для себя много нового и интересного. Самых активных ждут призы и подарки.

Регистрация для участия в проекте по ссылке.

Подробная информация по телефону: 8 (3452) 29-03-31.