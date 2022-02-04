  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменским школьникам предлагают создать виртуальный город в проекте "Мeta Tyumen"

Общество, 08:27 04 февраля 2022

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

В онлайн-проект "META Tyumen" приглашает юных тюменцев в возрасте от 9 до 16 лет детский технопарк "Кванториум". С 7 по 11 февраля участникам проекта предстоит создать на платформе Minecraft процветающий зеленый город, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В городе будут размещаться здания администрации, больницы, электростанции, школы, а также найдется место для парковых зон и детского технопарка "Кванториум".

Параллельно с созданием города ребята займутся проектной деятельностью под руководством опытных педагогов технопарка и откроют для себя много нового и интересного. Самых активных ждут призы и подарки.

Регистрация для участия в проекте по ссылке.

Подробная информация по телефону: 8 (3452) 29-03-31.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец Пионер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 04.02.2022Тюменским школьникам предлагают создать виртуальный город в проекте "Мeta Tyumen"
08:14 04.02.2022Скульптуры и картины покажут тоболякам в проекте "С чего начинается портрет?"
18:16 03.02.2022Особые тюменцы вырастили микрозелень в своих мастерских
18:05 03.02.2022Более 1200 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области прошли ревакцинацию