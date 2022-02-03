Около тысячи тюменских 11-классников написали итоговое сочинение в дополнительный срок

| Фото: Министерство просвещения РФ | Фото: Министерство просвещения РФ

Около тысячи 11-классников Тюменской области написали итоговое сочинение в дополнительный срок 2 февраля.

"Это ребята, которые не смогли принять участие в сочинении 1 декабря 2021 года. Тогда в основной день написания итоговой работы приняли участие более 10 тысяч школьников. Основная часть выпускников справились с написанием работы и получили зачет", – рассказали корреспонденту информационного агентства" Тюменская линия" в департаменте образования и науки Тюменской области.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения могли писать изложение. В дополнительный срок этой возможностью воспользовались чуть более 30 выпускников с ОВЗ.

Продолжительность написания итогового сочинения или изложения составляла 3 часа 55 минут. По информации Министерства просвещения РФ, в 2022 году были утверждены пять тем: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина".

Инна Пахомова