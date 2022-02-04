Больница в Голышманово Тюменской области получила 5 новых внедорожников

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пять новых автомобилей Niva Travel поступили в Тюменскую областную больницу № 11, которая обслуживает пациентов в Голышмановском городском округе, Аромашеском, Омутинском и Юргинскому районах, сообщает информационный центр правительства области.

Главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов рассказал, что теперь медработники смогут выезжать на дом к маломобильным пациентам и обслуживать население удаленных деревень. Первый внедорожник в ближайшее время отправят на Боровлянский ФАП, еще один передадут фельдшеру в с. Медведево.

"У многих фельдшеров есть водительские удостоверения, они самостоятельно будут пользоваться новым транспортом", - отметил он.

Обновление автопарка проводится по программе модернизации первичного звена медицинской помощи нацпроекта "Здравоохранение". В 2022 году медики получат еще 15 автомобилей.

Евгений Бабенко