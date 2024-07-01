Тюменских школьников познакомят с цифровыми профессиями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники 7-11 классов могут принять участие в бесплатной летней профориентационной смене в онлайн-лагере "IT-дайвинг", которая пройдет с 5 по 18 августа. Ребята попробуют себя в перспективных IT- и digital-направлениях: машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами, сообщает пресс-служба VK.

Смена состоит из двух частей — открытой и закрытой. В рамках открытой части в первую неделю школьникам расскажут о востребованных цифровых направлениях. Ребят ждут образовательные и развлекательные мероприятия, за участие в которых будут начисляться баллы. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе во ВКонтакте.

Те, кто наберет достаточное количество баллов, смогут попасть на закрытую часть программы. Необходимо будет пройти профориентационное тестирование — его результаты помогут определиться с направлением. Затем участников ждет работа над кейсами в выбранном направлении, обратная связь и мастер-классы. Школьники, которые успешно пройдут программу, получат сертификаты и мерч от VK Education.

"Мы перезапустили “IT-дайвинг” в новом формате — теперь это не просто онлайн-практика, а настоящий профориентационный онлайн-лагерь. Школьники смогут участвовать в проекте четыре раза за год — и попробовать себя в различных профессиях из востребованных направлений. Это хороший сценарий для каникул — тем более, в программе “IT-дайвинга” не только образовательные, но и развлекательные активности", — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Присоединиться к летней смене можно до 11 августа. Чтобы попасть на летнюю онлайн-программу "IT-дайвинг", нужно зарегистрироваться в чат-боте.