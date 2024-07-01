Свалку трупов скота ликвидировали под Тюменью

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Свалку трупов скота в районе Верхнего бора под Тюменью ликвидировали после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Проверка установила, что биологические отходы находятся на земельном участке, правообладателем которого является Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Прокуратура организовала сопровождение мероприятий по ликвидации свалки, в результате территория участка была очищена, а отходы утилизированы.