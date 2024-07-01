Тюменцев приглашают на публичные обсуждения правоприменительной практики
Общество, 17:01 23 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Совместные публичные обсуждения правоприменительной практики департамента труда и занятости населения Тюменской области и государственной инспекции труда регионе пройдут в режиме онлайн-конференции 25 июля. Начало - в 14 часов.
Принять участие можно будет по ссылке.
Спикеры обратят внимание на соблюдение работодателями обязательных требований, оцениваемых при проведении контрольных мероприятий.