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Тюменцев приглашают на публичные обсуждения правоприменительной практики

Общество, 17:01 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные публичные обсуждения правоприменительной практики департамента труда и занятости населения Тюменской области и государственной инспекции труда регионе пройдут в режиме онлайн-конференции 25 июля. Начало - в 14 часов.

Принять участие можно будет по ссылке.

Спикеры обратят внимание на соблюдение работодателями обязательных требований, оцениваемых при проведении контрольных мероприятий.

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