Носилки и медикаменты передали из Тюмени бойцам 74-й мотострелковой гвардейской бригады

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гуманитарную помощь, собранную тюменцами, передал фонд "Путёвка в жизнь" бойцам 74-й мотострелковой гвардейской бригады. Горожане собрали штыковые лопаты, гвозди, саморезы, топоры, молотки. Для обустройства блиндажей есть бензопилы, инструменты для ремонта техники, а также перевязочный материал, обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов фонда "Путёвка в жизнь" Ольга Чупрунова, тюменский завод пластиковых изделий откликнулся на запросы бойцов и передаёт фонду носилки для транспортировки раненых. "Лёгкие и мобильные носилки уже хорошо зарекомендовали себя. В разработке у предприятия - специальные шины для фиксации конечностей, скоро их запустят в производство", - добавила она.

Тюменский боец мотострелковой бригады с позывным Арес рассказал, что уже сегодня вечером вместе с грузом он будет возвращаться в часть, на Чебаркульский полигон, где проходят все тренировки и подготовка. "Отправка в конце августа. Сейчас мы проходим обучение на полигоне, подтягиваем азы, изучаем что-то новое, что-то старое вспоминаем", - отметил он.

Ежедневно до 20 тюменцев обращаются в пункты приёма фонд "Путёвка в жизнь" с желанием оказать посильную поддержку землякам, находящимся в зоне проведения СВО.

"Вообще очень сильно чувствуется поддержка наших земляков. Никто не отказывает в помощи, все пишут, поддерживают. Ждут друзья, девушки, родители. И вот эта поддержка - самое важное для нас сейчас", - добавил военнослужащий.

Николай Ступников