Санитарный автомобиль получили вагайские медики

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Новый санитарный автомобиль поступил в Вагайскую больницу. Им смогут пользоваться участковые терапевты, педиатры, фельдшер и медсестры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Автомобиль необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене здравоохранения. Это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры", - сказал главный врач Областной больницы № 9 в с. Вагай Павел Грибанов.

Всего в Тюменской области в 2024 году для работы в сельской местности приобретены 17 машин. Они поступили в семь медучреждений.

Спецтехнику закупают по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".