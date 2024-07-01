  • 23 июля 202423.07.2024вторник
  • USD87,7805
    EUR95,7591
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер северный

Санитарный автомобиль получили вагайские медики

Общество, 17:12 23 июля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Новый санитарный автомобиль поступил в Вагайскую больницу. Им смогут пользоваться участковые терапевты, педиатры, фельдшер и медсестры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Автомобиль необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене здравоохранения. Это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры", - сказал главный врач Областной больницы № 9 в с. Вагай Павел Грибанов.

Всего в Тюменской области в 2024 году для работы в сельской местности приобретены 17 машин. Они поступили в семь медучреждений.

Спецтехнику закупают по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Медицина , национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 23.07.2024Два автобуса передадут бойцам СВО при содействии тюменских единороссов
17:12 23.07.2024Санитарный автомобиль получили вагайские медики
17:01 23.07.2024Тюменцев приглашают на публичные обсуждения правоприменительной практики
16:49 23.07.2024Свалку трупов скота ликвидировали под Тюменью