  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Якушев: к модернизации ЖКХ необходимо подходить комплексно

Политика, 18:23 03 февраля 2022

Фото: uralfo.gov.ru

Системой ЖКХ необходимо заниматься комплексно, в непосредственной связке с другими проектами развития территорий.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На данный момент в УФО износ более 60% имеют 12,6% от суммарной протяженности электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В 2021 году регионы провели капремонт и замену более чем 2 тыс. км сетей.

"В модернизацию сетей и объектов коммунального хозяйства вкладываются значительные средства, но этого все равно недостаточно. Проблемы копились десятилетиями, привести в порядок все разом невозможно. Однако у регионов есть инструменты привлечения в отрасль средств федерального бюджета. Есть ресурсы внутри самой отрасли, связанные с собираемостью платежей и организационными вопросами", - отметил Владимир Якушев

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , ЖКХ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 03.02.2022Владимир Якушев: к модернизации ЖКХ необходимо подходить комплексно
16:17 03.02.2022Депутат Госдумы Иван Квитка провел в Тюмени прием граждан
14:29 03.02.2022Эксперт с Камчатки советует регионам брать пример с Тюменской области
13:16 03.02.2022Депутат Госдумы Александр Ремезков поможет тюменцам в решении жилищных проблем по итогам онлайн-приема