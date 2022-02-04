Владимир Якушев: к модернизации ЖКХ необходимо подходить комплексно

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Системой ЖКХ необходимо заниматься комплексно, в непосредственной связке с другими проектами развития территорий.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На данный момент в УФО износ более 60% имеют 12,6% от суммарной протяженности электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В 2021 году регионы провели капремонт и замену более чем 2 тыс. км сетей.

"В модернизацию сетей и объектов коммунального хозяйства вкладываются значительные средства, но этого все равно недостаточно. Проблемы копились десятилетиями, привести в порядок все разом невозможно. Однако у регионов есть инструменты привлечения в отрасль средств федерального бюджета. Есть ресурсы внутри самой отрасли, связанные с собираемостью платежей и организационными вопросами", - отметил Владимир Якушев

Евгений Бабенко