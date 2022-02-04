Художественную школу имени Александра Митинского в Тюмени ждет ремонт

| фото с личной страницы Руслана Кухарука в Instagram | фото с личной страницы Руслана Кухарука в Instagram

Художественную школу им. Александра Митинского, которая располагается на ул. 50 лет Октября, 39/4 в Тюмени, ждет капитальный ремонт.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Руслан Кухарук. Он отметил, завершается разработка проекта реконструкции школы, сформирован план основных работ.

"Предлагается заменить все инженерные коммуникации, обновить фасад и входную группу, провести комплексный ремонт всех помещений. Мы адаптируем здание и для маломобильных групп. Я предложил, чтобы проектировщики применили новые технологии, которые позволят сделать территорию школы функциональной и красивой, как это получилось реализовать в новом здании школы "Гармония" в микрорайоне Ямальский", - отметил глава города.

Руслан Кухарук обсудил с директором школы им. А. П. Митинского Галиной Неупокоевой вопросы организации учебного процесса на время ремонта, а также празднования юбилея школы – в 2022 году она отметит 55-летие.