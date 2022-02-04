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В Вагайском районе заметили большую стаю краснокнижной серой неясыти

Общество, 16:23 04 февраля 2022

dnec.admtyumen.ru | Фото: dnec.admtyumen.ru

Многочисленное, около 25 особей, скопление представителей краснокнижного семейства совиных (неясыть серая) заметили в Вагайском районе Тюменской области.

Причиной, вероятно, послужило образование глубокого снежного покрова, покрытого настом, что затруднило им добычу пищи. В поисках пропитания птицы вынуждены обитать вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог, где снега намного меньше.

В регионе этот вид также встречается в окрестностях Тобольска, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском, Исетском районах, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Неясыть серая отличается от других представителей семейства сравнительно небольшим размером, характерными продольными и поперечными пестринами в оперении и прочими особенностями.

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# Красная книга Тюменской области , птицы

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