В Вагайском районе заметили большую стаю краснокнижной серой неясыти

| Фото: dnec.admtyumen.ru | Фото: dnec.admtyumen.ru

Многочисленное, около 25 особей, скопление представителей краснокнижного семейства совиных (неясыть серая) заметили в Вагайском районе Тюменской области.

Причиной, вероятно, послужило образование глубокого снежного покрова, покрытого настом, что затруднило им добычу пищи. В поисках пропитания птицы вынуждены обитать вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог, где снега намного меньше.

В регионе этот вид также встречается в окрестностях Тобольска, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском, Исетском районах, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Неясыть серая отличается от других представителей семейства сравнительно небольшим размером, характерными продольными и поперечными пестринами в оперении и прочими особенностями.