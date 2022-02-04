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Тюменские компании приглашают на международный акселератор стартапов Sber500

Общество, 15:45 04 февраля 2022

exportcenter.ru | Фото: exportcenter.ru

Технологические компании Тюменской области могут принять участие в международном IT-акселераторе Sber500, сообщает региональный департамент информатизации.

Заявки на участие принимаются до 7 февраля на сайте sberbank-500.ru. Участники презентуют проект по одному из направлений. Всего их более 20, в том числе, E-commerce, Cybersecurity, DeepTech, Gaming и другие.

В проект может попасть компания, продукт которой имеет минимальную жизнеспособность или приносит первые продажи. Важны также готовность приехать в Москву на третий этап, наличие статуса юридического лица или ИП в России либо за рубежом, а также готовность работы над проектом во время акселерации full-time.

Участники, прошедшие отбор, поучаствуют в акселераторе бесплатно. Программа включает в себя три этапа. На первом состоится двухнедельный интенсив для 500 стартапов. Далее пройдут второй и третий этапы продолжительностью по четыре недели. Сначала участники пройдут обучение, затем будут готовиться к фандрейзингу и презентуют компании.

Отметим, это уже четвертый набор в международный IT-акселератор "Sber500". Ранее благодаря программе стартапы получили более 700 млн рублей инвестиций.

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# IT-технологии , акселератор , бизнес , стартапы

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