В регионе не зафиксировано случаев гибели людей на водных объектах с начала года

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Случаев гибели людей на водных объектах Тюменской области в зимний сезон 2022 года не зафиксировано, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы центра ГИМС регулярно проводят рейды по рекам и озерам региона. Такие мероприятия имеют значение не только в профилактике несчастных случаев, но и становятся поводом напомнить рыбакам правила безопасности и необходимость их соблюдения

Сотрудники центра ГИМС весь зимний период следят за толщиной льда на водоемах региона. В большинстве мест она сейчас составляет 50-60 сантиметров. Но даже в феврале стоит быть внимательным на льду водоемов: есть промоины, места стока теплой воды. Даже самым опытным мастерам зимней рыбалки стоит помнить о правилах безопасности.

В Тюмени профилактический рейд прошел на р. Тура и о. Круглом - излюбленных местах городских любителей зимней рыбалки. С рыбаками провели профилактические беседы и вручили им памятки о правилах безопасного поведения на льду рек и озер.