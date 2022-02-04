  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионе не зафиксировано случаев гибели людей на водных объектах с начала года

Общество, 16:46 04 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Случаев гибели людей на водных объектах Тюменской области в зимний сезон 2022 года не зафиксировано, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы центра ГИМС регулярно проводят рейды по рекам и озерам региона. Такие мероприятия имеют значение не только в профилактике несчастных случаев, но и становятся поводом напомнить рыбакам правила безопасности и необходимость их соблюдения

Сотрудники центра ГИМС весь зимний период следят за толщиной льда на водоемах региона. В большинстве мест она сейчас составляет 50-60 сантиметров. Но даже в феврале стоит быть внимательным на льду водоемов: есть промоины, места стока теплой воды. Даже самым опытным мастерам зимней рыбалки стоит помнить о правилах безопасности.

В Тюмени профилактический рейд прошел на р. Тура и о. Круглом - излюбленных местах городских любителей зимней рыбалки. С рыбаками провели профилактические беседы и вручили им памятки о правилах безопасного поведения на льду рек и озер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водные объекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 04.02.2022Конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ" перенесен на март
16:46 04.02.2022В регионе не зафиксировано случаев гибели людей на водных объектах с начала года
16:34 04.02.2022SMM-менеджменту и госзакупкам обучались тюменки с малолетними детьми в 2021 году
16:23 04.02.2022В Вагайском районе заметили большую стаю краснокнижной серой неясыти