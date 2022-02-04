Мошенник обманул тюменского предпринимателя на 17 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 17-ти тыс. рублей лишился предприниматель в Тюмени при продаже кассового аппарата через Интернет, сообщает региональное УМВД России.

Потерпевший разместил в Интернете объявление о продаже кассового аппарата. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель, готовый внести предоплату.

Собеседник убедил продавца назвать данные банковской карты, включая срок действия и код с обратной стороны. Через некоторое время он получил сообщение о списании с карты всех имевшихся средств и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция устанавливает личность злоумышленника.