Тюменский потребительский кооператив планирует выдать около 40 займов

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Не менее 40 целевых займов на развитие ЛПХ и другие нужды людей планирует выдать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюменский" в 2022 году.

Кроме того, предполагается привлечь 10 сберегательных вкладов и сократить размер просроченной задолженности.

СКПК "Тюменский" эффективно поддерживает малые формы хозяйствования в Тюменском районе 16 лет, сообщает пресс-служба муниципалитета. За годы выдано 556 займов на сумму более 118 млн рублей (средний размер займа составил 212,8 тыс. рублей). Заемщики берут средства на приобретение сельскохозяйственных животных, строительство и ремонт животноводческих помещений, их газификацию, покупку кормов, ветеринарных препаратов и посадочного материала.

С 2018 года кооператив начал выдавать потребительские займы сельским жителям - на ремонт и покупку дома, газификацию, приобретение техники. В 2020-2021 годах таких займов выдано 37 более чем на 10 млн рублей. Такой вид поддержки позволяет сохранять сельскохозяйственное производство в личных подсобных хозяйствах и обеспечивает занятость на селе.

Постоянными клиентами кооператива стали жители 12 муниципальных образований района: Наримановского, Онохинского. Кулаковского, Каменского, Московского и других. Жители Тюменского района кооперативу доверяют и охотно становятся вкладчиками. И через кооператив одни сельчане своими сбережениями помогают другим.

Об устойчивом положении кредитной организации говорят финансовые результаты: с 2018 года СКПК показывает ежегодную прибыль, а руководство также ежегодно отчитывается о работе перед членами кооператива и контролирующими финансовыми органами.