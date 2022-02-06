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Тюменские школьники повышают уровень зоограмотности

Общество, 08:58 06 февраля 2022

группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте

490 тысяч рублей получил тюменский зоопроект "Три касания". Он стал победителем второго в 2021 году конкурса от фонда президентских грантов, сообщает Тюменская область сегодня.

На полученные средства команда проекта провела серию интерактивных уроков для школьников 3-11 классов, организовала несколько благотворительных акций по сбору товаров для животных в торговых центрах и кофейнях города. Также планируется разработать дизайн тематических наклеек для кофейных стаканчиков.

Уроки зоограмотности в тюменских школах стартовали 1 сентября прошлого года. За это время команда проекта обучила 1 тыс. 290 школьников разных возрастов. По словам руководителя проекта Владислава Сиюткина, благотворительные акции помогают тем животным, которые уже оказались на улице, а обучение решает проблему в ее основании.

"После уроков зоограмотности подросшие школьники не выкинут животное и вместо того, чтобы подкармливать на улице, будут пытаться пристроить его, найти хороших и ответственных хозяев. Так бездомные животные смогут получить не просто новый дом, а шанс на хорошую жизнь", – рассказал Владислав Сиюткин.

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# зоозащитники

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