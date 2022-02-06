Тюменские медорганизации привлекают к работе дополнительные кадры

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Медицинские организации Тюменской области привлекают к работе дополнительные кадры, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Поликлинические учреждения испытывают особую нагрузку в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями. Отмечается увеличение числа пациентов, обращающихся с симптомами ОРВИ. К работе по инфекционному профилю привлекаются врачи-терапевты, узкие специалисты, средний медицинский персонал.

Медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи - переносе приемов узких специалистов. Данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний).

Окончательное решение о переносе приема принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента.

Врачи-терапевты поликлиник, бригады неотложной помощи работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме. Несмотря на то, что, в связи с большим количеством обращений, возможны случаи увеличения времени ожидания специалиста при вызове на дом, все пациенты получают необходимую им медицинскую помощь в полном объеме.

Для удобства граждан, с целью распределения потоков пациентов и уменьшения очередей в поликлиниках, работают дополнительные фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ в учреждениях спорта и образования.