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Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Спорт, 09:58 07 февраля 2022

Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

О досрочной победе стало известно после того, как пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место в произвольном танце. Точку в командных соревнованиях поставила Камила Валиева, которая выиграла произвольную программу, несмотря на падение на четверном тулупе.

Россия набрала 74 балла по итогам восьми видов программ в командном турнире. Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.

Сборная России завоевала свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Накануне лыжник Александр Большунов выиграл в скиатлоне.

Евгений Новоселов

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# Олимпийские игры , скиатлон , фигурное катание

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