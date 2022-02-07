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Тюменцы узнают о жизни советских граждан под оккупацией на онлайн-экскурсии "Без срока давности"

Общество, 12:29 07 февраля 2022

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Тюменские поисковики расскажут пользователям социальных сетей о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории в рамках онлайн-экскурсии "Без срока давности". Прямой эфир начнется 8 февраля в 18 часов в аккаунтах ВКонтакте и Instagram, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Экскурсию проведет специалист поискового центра, руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Сергей Чекерис.

8 февраля 1946 года главный обвинитель от СССР Роман Руденко произнес речь на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории.

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# поисковые отряды

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