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Пять пар стали женихами и невестами на свадебной выставке в Тобольске

Общество, 17:14 07 февраля 2022

управление загс Тюменской области | Фото: управление загс Тюменской области

Пять пар решили изменить статус влюбленных на статус женихов и невест на выставке свадебной индустрии WEDDTOB в Тобольске. Прямо на мероприятии они подали заявления о заключении брака через единый портал госуслуг.

"В случае подачи заявления о заключении брака через госуслуги при оплате государственной пошлины действует скидка в размере 30 процентов", — напомнили в управлении загс Тюменской области.

На выставке специалисты загса ответили на вопросы молодых пар о порядке подачи заявления и о нюансах церемонии бракосочетания.

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# выставка , ЗАГС , свадьба , Тобольск

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