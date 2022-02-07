Пять пар стали женихами и невестами на свадебной выставке в Тобольске

| Фото: управление загс Тюменской области | Фото: управление загс Тюменской области

Пять пар решили изменить статус влюбленных на статус женихов и невест на выставке свадебной индустрии WEDDTOB в Тобольске. Прямо на мероприятии они подали заявления о заключении брака через единый портал госуслуг.

"В случае подачи заявления о заключении брака через госуслуги при оплате государственной пошлины действует скидка в размере 30 процентов", — напомнили в управлении загс Тюменской области.

На выставке специалисты загса ответили на вопросы молодых пар о порядке подачи заявления и о нюансах церемонии бракосочетания.