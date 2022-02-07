Ведущие компании медиарынка напомнят о детской безопасности в Интернете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция по продвижению хартии "Цифровая этика детства" стартует в России 8 февраля. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню безопасного Интернета, продлится до 8 марта, сообщают организаторы.

Акция призвана повысить уровень знаний о мерах по защите детей в цифровой среде, популяризировать хартию и деятельность альянса по защите детей в цифровой среде в России и в мире.

Отметим, альянс по защите детей в цифровой среде – это первое в России индустриальное объединение, направленное на создание дружелюбной, комфортной и безопасной для детей цифровой среды. Он был образован 1 сентября 2021 года. В состав организации вошли девять ведущих игроков российского ИТ- и медиарынка – "Газпром-Медиа Холдинг", "Вымпел-Коммуникации", "Лаборатория Касперского", "Мегафон", "VK" (ранее – "Мэйл.Ру Груп"), "МТС", "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс".

Альянс призван наладить диалог с детьми и подростками, чтобы глубже понять их потребности в цифровом мире и интересы в получении информации. Так, планируется проведение и обучающих проектов для детей, создание позитивного и просветительского контента, направленного на гармоничное развитие и воспитание детей, распространение среди них, родителей и педагогов знаний о медиагигиене, защите прав и личной информации онлайн, созидательном использовании технологий.

Владельцы крупнейших отечественных соцсетей, видеохостингов и поисковиков намерены проводить мониторинг и очистку своих ресурсов от противоправного контента, а также ограничивать доступ детей к информации, способной нанести вред их здоровью и развитию. Компании активно взаимодействуют с пользователями и оперативно реагируют на жалобы о неприемлемом для детей контенте.

Кроме того, будут предложены доступные и понятные пользователю технические решения по защите детей от интернет-угроз, запланирован регулярный обмен новаторскими решениями по созданию безопасной для детей цифровой экосистемы.