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Лекцию-концерт в тюменском музее посвятят известным операм и их киноверсиям

Общество, 08:13 09 февраля 2022

Институт культуры во ВКонтакте | Фото: Институт культуры во ВКонтакте

Новый сезон музыкальных лекториев откроют Тюменский государственный институт культуры и музей им. И. Я. Словцова. Первая встреча состоится в амфитеатре музея 12 февраля, начало в 15 часов.

Лекцию-концерт посвятят самым известным и популярным в мире операм: "Кармен" Жоржа Бизе; "Риголетто", "Травиата" и "Аиде" Джузеппе Верди, сообщает тюменский институт культуры.

Эксперт Наталья Соколова расскажет об истории создания опер и самых ярких их киноверсиях. Вход бесплатный, без предъявления QR-кода. Необходима регистрация по телефону: 45-35-90, +7-929-266-73-72 или в группах "КинЗы" в социальных сетях.

В 2022 году лекторий назвали "Музыка театра и кино". В центре четырех лекций-концертов будут виды музыкального театра – опера, оперетта и балет. На каждой лекции будет звучать музыка в исполнении фортепианного дуэта – Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.

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# искусство , кино , лекции

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