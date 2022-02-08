В Тобольске женщина унесла ящик для гуманитарной помощи, идет розыск
Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая унесла ящик для сбора гуманитарной помощи в Тобольске.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.
Кадры с места преступления появились в одном из городских пабликов Тобольска. На них видео, как неизвестная тащит большой зеленый контейнер для сбора вещей нуждающимся. В посте сообщается, что это произошло в 15-м микрорайоне в ночь с 5 на 6 февраля.
В тобольской полиции подтвердили, что сообщение по данному случаю поступало в правоохранительные органы.
"В ходе проведения процессуальных действий будут дана правовая оценка ее деянию", – добавила Екатерина Копшаева.
Инна Пахомова