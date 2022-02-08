Развитие системы ливневой канализации Тюмени обсудили в городской думе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39% составляет в настоящее время обеспеченность улично-дорожной сети Тюмени ливневой канализацией. Об этом сообщил председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов. Организацию и развитие системы водоотведения члены постоянной комиссии обсуждали 8 февраля.

Протяженность автомобильных дорог областного центра составляет более 1 тыс. 100 км, протяженность систем водоотведения – около 410 км. По словам Дмитрия Антипова, в 2021 году в Тюмени построено 11 км ливневой канализации. На 2022-23 годы запланировано строительство 16 дополнительных сооружений по очистке талых и ливневых вод.

Дмитрий Антипов напомнил членам комиссии, что в рамках концессионного соглашения с "Тюмень Водоканалом" принято решение об объединении систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в общесплавную единую систему канализации.

"Следующим этапом станет строительство дополнительных коллекторных сооружений, - отметил председатель постоянной комиссии. – В работу уже включено Главное управление строительства Тюменской области, частично разработана документация, решается вопрос финансирования".

Планируется ли в текущем году строительство дополнительной ливневки в районе Лесобазы, поинтересовался депутат Владимир Гороховцев. Глава управы Ленинского административного округа Александр Ильин напомнил, что строительство ливневой канализации осуществляется в рамках развития улично-дорожной сети города.

"В 2021 году был завершен большой комплекс работ по строительству ливневки в районе улиц Лесопарковой, Вересковой и Мебельщиков, - добавил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. – Остается острый вопрос по улице Западносибирской, этот объект запланирован на 2023 год"

Николай Ступников