"Елки 8" с тюменской новеллой стали лидерами новогоднего онлайн-стриминга

| Фото: скриншот клипа Филиппа Киркорова "Раненый" | Фото: скриншот клипа Филиппа Киркорова "Раненый"

Фильм "Елки 8" установил рекорд в новогодние праздники, собрав более 1,5 млн просмотров, сообщает пресс-служба кинокомпании Bazelevs.

Продолжение франшизы “Елки”, которое снимали в российских регионах, стало самым популярным по числу просмотров на новогодние праздники на платформе IVI. Подписчики сервиса посмотрели восьмую часть “Елок” более 1,5 млн раз. За новогодние праздники “Елки 8” привлекли на сервис больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе.

За рубежом “Елки 8” показали в США, Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Испании, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Португалии, Израиле, странах Прибалтики и на Кипре.

Далее “Елки 8” будут показывать эксклюзивно в эфире одного из федеральных телеканалов, а также на платном ТВ.

Восьмую часть популярной кинофраншизы снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Тюменская новелла в комедии "Елки 8" стала самой многолокационной. Съемочная группа работала на 12 точках города и региональной столицы. Съемки проходили при поддержке правительства Тюменской области.

В ролях, помимо главных звезд предыдущих частей – Ивана Урганта и Сергея Светлакова, – появились популярные артисты Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Новеллы сняли молодые режиссеры: Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий.