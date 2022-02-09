Эксперт: в Тюменской области в разгар пандемии коронавируса не забывают и о других болезнях

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в разгар пандемии корнавируса не забывают и о других болезнях. Это отметила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова, комментируя решение губернатора Тюменской области Александра Моора бесплатно обеспечить приборами непрерывного мониторинга глюкозы юных тюменцев, страдающих диабетом.

"Прекрасно, что такие новости появляются, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Сейчас, когда все новости только о пандемии, росте числа заболевших, ИВЛ и свободных койках, особенно важно видеть, что о других болезнях, которые никуда не делись, тоже помнят и оказывают поддержку!".

Более 100 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы.

С просьбой об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы их родители обратились к Александру Моору во время прямой линии в конце декабря 2021 года.

"Забота о здоровье детей – наша святая обязанность, решить этот вопрос надо максимально быстро, я беру его на свой личный контроль", – подчеркнул тогда губернатор.

В обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы различных типов, по данным заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, нуждается 577 детей. "При этом 180 из них уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих такие системы", – отметила она. Расходные материалы к инсулиновым помпам предоставляются юным пациентам за счет федеральных средств. На 2022 год запланирована установка еще 110 помп.

Необходимо отметить, что все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета Тюменской области уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.