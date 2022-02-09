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Горячую линию по капитальному ремонту и оснащению школ открыли в Тюменской области

Общество, 12:52 09 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам капитального ремонта и оснащения школ начала работу в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования.

Обратиться за разъяснениями к специалистам можно по номерам телефонов: (3452) 56-93-24 (капитальный ремонт школ), (3452) 56-93-32 (оснащение школ).

В ведомстве напоминают, что масштабная федеральная программа капитального ремонта и оснащения школьных зданий в России стартовала в России с января 2022 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо, чтобы на стадии подготовки к ремонту активное участие в процессе принимали родительские комитеты, а также учитывались пожелания ребят.

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# горячая линия , капитальный ремонт , школы

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