Горячую линию по капитальному ремонту и оснащению школ открыли в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам капитального ремонта и оснащения школ начала работу в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования.

Обратиться за разъяснениями к специалистам можно по номерам телефонов: (3452) 56-93-24 (капитальный ремонт школ), (3452) 56-93-32 (оснащение школ).

В ведомстве напоминают, что масштабная федеральная программа капитального ремонта и оснащения школьных зданий в России стартовала в России с января 2022 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо, чтобы на стадии подготовки к ремонту активное участие в процессе принимали родительские комитеты, а также учитывались пожелания ребят.