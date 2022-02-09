Горячую линию по капитальному ремонту и оснащению школ открыли в Тюменской области
Горячая линия по вопросам капитального ремонта и оснащения школ начала работу в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования.
Обратиться за разъяснениями к специалистам можно по номерам телефонов: (3452) 56-93-24 (капитальный ремонт школ), (3452) 56-93-32 (оснащение школ).
В ведомстве напоминают, что масштабная федеральная программа капитального ремонта и оснащения школьных зданий в России стартовала в России с января 2022 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо, чтобы на стадии подготовки к ремонту активное участие в процессе принимали родительские комитеты, а также учитывались пожелания ребят.