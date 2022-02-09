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В Тюмени у двух студентов вуза изъяли 98 свертков героина

Общество, 12:41 09 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков, задержали в Тюмени, сообщает областное управление МВД России.

Граждане одной из бывших советских республик учились в одном из вузов города. В личных вещах подозреваемых и в тайнике полицейские обнаружили 98 свертков с героином. Молодые люди приобрели 200 гр наркотического вещества, которое расфасовали на мелкие партии и распространяли на территории Калининского округа Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики

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