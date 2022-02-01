В Тюмени пятеро мужчин пострадали при разгерметизации газового баллона в гараже

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять человек пострадали при вспышке паров газовоздушной смеси в частном гараже на ул. Малышева в Тюмени вечером 9 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Сообщение о происшествии на территории одного из гаражных кооперативов поступило в 21 час 4 минуты.

"По предварительным данным, произошли разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле, последующее горение и частичное обрушение конструкций", – рассказал он.

Мужчин госпитализировали.

На месте происшествия работали 17 сотрудников подразделения 32-го отряда и ТОСЭР. Они ликвидировали пожар, успевший повредить 10 квадратных метров.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

Инна Пахомова