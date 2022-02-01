Тюменский госуниверситет развивает сотрудничество с ведущим вузом Крыма

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Тюменский государственный университет плодотворно сотрудничает с Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как считает доктор филологических наук, профессор-консультант кафедры русского языка и общего языкознания Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Ханиса Алишина, крымский университет – это жемчужина восточного образования РФ.

"Востоковедение зародилось еще в императорской России. Сегодня восточные дисциплины преподают в Москве, Санкт-Петербурге. Но Крым стоит особняком – там созданы уникальные условия", - отметила филолог.

Ханиса Алишина была председателем государственной экзаменационной комиссии Института филологии Крымского федерального университета, где завершилась защита выпускных квалификационных работ на заочном отделении.

По словам профессора Алишиной, жители Крыма пронизаны любовью и уважением к России. У крымчан существует острая потребность в интеграции, общении с другими регионами, для них Россия с каждым таким контактом становится все ближе, все роднее. Именно поэтому ТюмГУ поступательно развивает сотрудничество с ведущим вузом полуострова.