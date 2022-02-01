Тюменская область на предстоящий посадочный сезон заготовила 1 тыс. 840 кг семян сосны и 330 кг ели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на предстоящий посадочный сезон заготовила 1 тыс. 840 кг семян сосны обыкновенной и 330 кг ели сибирской, сообщает Рослесхоз.

Все семена получили удостоверения и сертификаты. Формирует запас семян лесных растений в области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" и арендаторы лесных участков в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Заготовка семян лесных растений является одним из самых важных и трудоемких в лесном хозяйстве процессов. Она необходима для ежегодного и бесперебойного обеспечения лесовосстановления и лесоразведения.

В России, по предварительным данным, на конец 2021 года заготовлено 412 тонн семян лесных растений. Это составляет 152% от планового показателя федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".