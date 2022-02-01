В Тюмени проектируют мультиформатное пространство для студенческих отрядов

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте

Проект создания мультиформатного пространства "СО.Здание Тюмень" подготовят ТИУ и Тюменское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды". Такое поручение они получили по итогам Координационного совета по поддержке деятельности студенческих отрядов Тюменской области, который состоялся 4 февраля.

"Нам необходима своя территория, куда получат доступ ребята из всех студенческих отрядов региона. Идея в том, чтобы создать коворкинг-зону для студентов и работы со школьниками - сейчас мы развиваем трудовые отряды подростков. Там же продумываем площадку для творчества - проведения репетиций, открытых лекций, семинаров", - рассказала командир Тюменского областного студотряда Анастасия Досхоева.

При подготовке проекта тюменцы опираются на опыт коллег из других регионов. Например, в московском центре, где есть своя фото-и звукозаписывающая студия, студентам помогают раскрыть творческий потенциал. А в Омске сделали упор на профессиональное самоопределение молодежи и создали карьерный центр.

"Мы берем эти наработки и адаптируем под наш регион, чтобы открыть перед студентами новые возможности. Сейчас наша задача - проработать предложения по наполнению пространства и проанализировать возможности ТИУ", - уточнила Анастасия Досхоева.

Проект мультиформатного пространства "СО.Здание Тюмень" будет представлен к обсуждению к началу мая 2022 года.

Татьяна Ковалева