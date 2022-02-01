Тюменцы смогут презентовать свои фильмы на конкурсе в Казани

| Фото: Президентский фонд культурных инициатив | Фото: Президентский фонд культурных инициатив

Питчинг "Время кино" состоится в рамках Межрегиональной кинопремии "Алтын тәлинкә" (Золотая тарелка) в Казани, заявку на участие необходимо отправить до 10 марта, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

"Питчинг как часть кинопремии нацелен, прежде всего, на поддержку региональных кинематографистов. Мы знаем природу тех проектов, которые потенциально ожидаем получить и хотим поддержать. Формат work-in-progress позволит помочь фильмам на стадии выхода к зрителю", - поделилась руководитель дирекции "Время кино" Альбина Нафигова.

Участники могут претендовать на победу в трёх категориях: "Игровое полнометражное кино", "Игровое короткометражное кино", "Документальное кино". Подать заявку может сценарист, режиссёр или продюсер из региона РФ в возрасте до 35 лет.

Экспертный совет совет сформирует шорт-лист. Участники, вошедшие в него, презентуют свою работу в Казани в конце марта. Лауреаты получат денежный приз от "Время кино": за полнометражное кино – 350 тыс. рублей, за короткие метр – 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей выиграет лучший документальный фильм. Эти деньги помогут победителям завершить съемочный процесс, финальную сборку (звук, монтаж), осуществить продвижение кинопроекта.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету.