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Фотогалерея: проблемы трудоустройства инвалидов в Тюменской области обсудили в "Точке кипения"

Общество, 18:49 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О проблеме трудоустройства людей с инвалидностью говорили на встрече в "Точке кипения" 10 февраля.

Около 3 тыс. 400 вакансий в Тюменской области заполнены в рамках квотирования рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, имеющих инвалидность. Еще около 1 тыс. вакансий свободны, рассказала руководитель кадрового центра "Работа России" Тюменской области Оксана Астафьева.

Для соискателей с ограниченными возможностями сейчас действуют социальные программы — трудоустройство родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, трудоустройство незанятых инвалидов, трудоустройство на рабочие места временного характера.

По словам Оксаны Астафьевой, в Тюмени и Тюменском районе удалось трудоустроить 76% граждан с инвалидностью и ОВЗ, обратившихся в службу занятости.

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# квота , служба занятости , трудоустройство

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