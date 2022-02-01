Борьбу с курением обсудили на заседании областной думы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более тысячи жителей Тюменской области прошли обучение в школах по отказу от курения за 11 месяцев 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального образования и науки Алексей Райдер, отвечая на вопросы депутатов на заседании областной думы.

Медицинскую помощь для отказа от курения за 11 месяцев 2021 года в организациях здравоохранения получили 1 тыс. 235 человек. В 2021 году сотрудники тюменской полиции выявили 630 нарушений федерального антитабачного закона, сообщается в предоставленных депутатам информационных материалах. На правонарушителей наложены 524 административных штрафа на общую сумму свыше 296 тысяч рублей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, число курящих в регионе сокращается, причем в основном за счет мужчин.

Евгений Бабенко