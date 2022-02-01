Оперативники ФСБ России задержали причастных к массовым сообщениям о минировании школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О задержании 14 человек, причастных к массовому "минированию" школ, больниц, органов власти и других объектов сообщает ФСБ России.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 и 3 ст. 207 УК). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Ведется подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

Как передает ведомство, одним из организаторов рассылки сообщений об угрозах взрывов является студент факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины 2003 года рождения Антон Осипчук. Сообщения о "минировании" распространялись на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и др.

"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений", - прокомментировали в ФСБ.

Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.