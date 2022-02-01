Зимняя онлайн-школа турнира трех наук для тюменских студентов стартует 19 февраля

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Регистрацию на Зимнюю онлайн-школу Турнира трех наук объявил ТюмГУ до 19 февраля. Школа пройдет с 19 февраля по 9 марта. Участники научатся грамотно решать исследовательские задачи, разрабатывать дизайн научных экспериментов, представлять результаты публике, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Мероприятие станет подготовительной ступенью для региональных этапов. ТюмГУ в очередной раз будет площадкой проведения этапа турнира в Уральском федеральном округе.

Экспертами школы выступят сотрудники международных компаний-партнеров турнира, молодые ученые, представители крупнейших научных издательств. Три лучшие команды получат грант до 50 тыс. рублей.

По словам руководителя Центра оценки и развития компетенций ТюмГУ, руководителя регионального оргкомитета турнира Артёма Берёзкина, турнир трех наук с каждым годом собирает все больше участников и крупных работодателей.

"Для студентов это событие является прекрасной возможностью поработать в команде над реальной исследовательской задачей, которая требует познаний в области физики, химии и биологии. Радует, что ежегодно в победителях и призерах окружного этапа есть команды из ТюмГУ, поскольку в жюри приглашают представителей компаний-партнёров, таких как Schlumberger, СИБУР и других", - сказал он.

Оценивается не только уровень профессиональной подготовки студентов, но и надпрофессиональные компетенции. Среди них - партнерство и ориентация на результат, которые становятся все более востребованными среди работодателей.