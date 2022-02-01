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Тюменские квартальные штрафуют за расклейку незаконных объявлений

Общество, 10:54 13 февраля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

792 случая незаконного размещения объявления на опорах, фасадах, заборах и других объектах было выявлено квартальными в 2021 году в Тюмени, сообщил руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин на заседании городской думы.

Все поверхности очищены и приведены в надлежащее состояние. Кроме того, квартальные выявляют надписи незаконного характера, например, рекламу наркотиков. За год было выявлено 857 надписей, все они устранены.

В целом за год квартальными составлен 3 тыс. 451 протокол, сообщает "Вслух.ру".

Жители могут обратиться к ведущему инженеру квартальной инспекции, телефоны специалистов указаны на портале "Тюмень – наш дом".

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