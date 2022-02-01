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Четыре человека погибли на тюменских дорогах из-за превышения скорости

Происшествия, 14:49 13 февраля 2022

t-l.ru

Четыре человека погибли и 95 травмированы в ДТП из-за превышения скорости на дорогах Тюменской области в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Превышение скорости и ее несоответствие конкретным дорожным условиям стало главной причиной аварийности на дорогах Тюменской области 2021 году. По этим причине произошло 803 ДТП, в них погиб 61 человек, 1 тыс. 087 человек ранены.

Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением скоростного режима в аварийных местах загородных автодорог и в населенных пунктах. Скорость на трассах будут измерять, в том числе, ручными скоростемерами.

Госавтоинспекторы вручают автомобилистам памятки об опасности превышения скорости, и предупреждают водителей по СИ-БИ радиостанциям гражданского диапазона.

Евгений Бабенко

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# ГИБДД Тюменской области

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