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Тюменцы отправляют в Югру и на Ямал мотоциклы и велосипеды

Общество, 15:39 13 февраля 2022

Фото: Почта России

Более 40 тыс. нестандартных крупногабаритных посылок общим весом 2 тыс. 569 тонн получили и отправили по почте организации Тюменской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Максимальный вес одного отправления составил 500 кило. В Тюмень крупногабаритный груз доставляется в основном из Москвы и Владивостока.

Самые востребованные направления отправки крупногабаритных посылок из Тюмени – Югра и Ямал. Это велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. Груз этот имеет выраженный сезонный характер. Весной, как правило, возрастают отправки мотоциклов и велосипедов, сообщает Megatyumen.ru.

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