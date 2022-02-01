Тюменцы отправляют в Югру и на Ямал мотоциклы и велосипеды

Фото: Почта России Фото: Почта России

Более 40 тыс. нестандартных крупногабаритных посылок общим весом 2 тыс. 569 тонн получили и отправили по почте организации Тюменской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Максимальный вес одного отправления составил 500 кило. В Тюмень крупногабаритный груз доставляется в основном из Москвы и Владивостока.

Самые востребованные направления отправки крупногабаритных посылок из Тюмени – Югра и Ямал. Это велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. Груз этот имеет выраженный сезонный характер. Весной, как правило, возрастают отправки мотоциклов и велосипедов, сообщает Megatyumen.ru.